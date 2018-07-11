Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

BRÜKSEL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan S-400 savunma sistemlerine ilişkin, "Önümüzdeki yıl sonuna doğru ilk bataryalar gelecek. Neticede artık bunun sorgulanmasına da gerek yok." dedi.

Çavuşoğlu, NATO Zirvesi için geldiği Brüksel'de basının sorularını yanıtladı.

Rusya'dan S-400 aldıktan sonra sadece ABD'den değil bazı NATO üyelerinden de bunu sorgulayan açıklamalar geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Teknik kısmını anlayabiliyoruz. Örneğin S-400'ün NATO'yu ve NATO sistemlerini, müttefikleri düşman olarak tanımlayıp tanımadığını sormaları ya da bunu anlamaya çalışmaları normal. Bu konuda biz de zaten hassasız. Alırken de bu konudaki şartlarımızı ortaya koyduk.

Bu bizim acil bir ihtiyacımızdı. Bu ihtiyacımızı müttefiklerimizden karşılayamadığımız için Rusya'dan aldığımızı, en iyi teklifi de Rusya'nın verdiğini, sonuçta da Türkiye'nin bağımsız ve özgür bir ülke olduğunu, kendi kararını kendisi verebileceğini söyledik."

"Acaba Türkiye NATO'dan uzaklaşıyor mu" türü sorgulamaları kabul etmediklerini belirten Çavuşoğlu, "Hayır, Türkiye NATO'dan uzaklaşmıyor. Eğer NATO müttefiklerimiz bu ihtiyaçlarımızı karşılasaydı biz onlardan alacaktık, önceliği de onlara verdik." ifadelerini kullandı.