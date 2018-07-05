Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato Saifuddin Abdullah, Gambiya Dışişleri Bakanı Momodou Tangara, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ve Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı Başkanı Achim Steiner ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ve Gambiya Dışişleri Bakanı Tangara, Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı Başkanı Steiner ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu ayrıca, Twitter hesabından, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile görüştüğünü bildirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malanji ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla "Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile iki ülke ekonomik ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmaya yönelik adımlar ve karşılıklı ziyaretler konusunda görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.
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