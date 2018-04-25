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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Nisan 2018 tarihinde Brüksel’de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

IHAAW100534-GEN/25-04-2018 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Nisan 2018 tarihinde Brüksel’de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak. 25.04.2018 10:05:34 TSI NNNN

IHAAW100534-GEN/25-04-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Nisan 2018 tarihinde Brüksel’de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

25.04.2018 10:05:34 TSI
NNNN

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