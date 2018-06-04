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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Artık ABD ile ilişkilerde bize göre topu taça atma süreci bitmesi lazım. Suriye bunun önemli bir adımıdır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 19:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Artık ABD ile ilişkilerde bize göre topu taça atma süreci bitmesi lazım. Suriye bunun önemli bir adımıdır."


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