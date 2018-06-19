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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu S-400'den dolayı kafa karıştırıcı bazı girişimler oluyor ama herkes yükümlülüğünü yerine getirmeli. Biz bugüne kadar ortak üretim dahil üzerimize düşeni yaptık. Bugüne kadar F-35'ler için ödememiz gereken parayı da a

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu S-400'den dolayı kafa karıştırıcı bazı girişimler oluyor ama herkes yükümlülüğünü yerine getirmeli. Biz bugüne kadar ortak üretim dahil üzerimize düşeni yaptık. Bugüne kadar F-35'ler için ödememiz gereken parayı da aksatmadan ödedik. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik."


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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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