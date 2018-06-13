Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan dikkat çeken UBER açıklaması: Esas raconu Cumhurbaşkanımız kesti

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Şoförler Odası Düğün Salonu'nda taksicilerle yapılan geniş katılımlı toplantıya katıldı. Burada istek ve sorunları dinleyen Çavuşoğlu, Türkiye ekonomisini 3,5 kat büyüttüklerini, daha da büyütmek gerektiğini söyledi. Antalya'da bu yıl gelen turistte 14 milyonu geçeceklerini, bunu 20 milyona çıkarmak gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin şahlanışı için en kritik seçim olduğunu ifade etti. Ulaşım alanındaki sıkıntılara değinen Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "ESAS RACONU CUMHURBAŞKANIMIZ KESTİ"



"Bir UBER furyası çıktı, her gün konuşuluyor, racon kesiliyor, herkes konuşuyor. Yine odalarımız, otobüsçülerimiz, şoförlerimiz, servisçilerimiz, taksicilerimiz cumhurbaşkanımızdan bir talepte bulundu. 'Bu sorunu bitir'. Peki Sayın Cumhurbaşkanımız bu sorunu bitirdi mi? Herkes raconu kesiyordu ama esas raconu liderimiz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan kesti. Şoförlerimizin yanındayız. Özellikle trafikte, ulaşımda, kurallara uyacağız. Kural dışı korsancılık yok. Biz 16 senedir bu ülkede çeteleri, mafyaları bitirdik, onlarla mücadele ediyoruz. Teröristlerle mücadele ediyoruz. Aynı zamanda uyuşturucu kaçakçıları, mafyalarla çetelerle de mücadele ediyoruz. O yüzden korsancılık yok."

Turizm bölgesinde turistlerin taşınmasıyla ilgili otobüsler olabileceğini aktaran Çavuşoğlu, her şeyin karara bağlanması gerektiğini, haksız rekabetle karşılanmamak gerektiğini belirtti. Ulaşım sektöründen gelen talepler üzerine denetimleri sıklaştırdıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, korsan taksiciliğe karşı olduklarını ifade etti. Servis konusunda çalışmalar, nakliyecilere de düzenleme gelebileceğini bildiren Çavuşoğlu, talepler doğrultusunda çalıştıklarını söyledi. Turizm alandaki gelişmelerin güzel olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, turizm açısından Hindistan pazarının da önemli olduğuna dikkati çekti. "YERİ GELDİĞİ ZAMANDA GÜCÜMÜZÜ GÖSTERİYORUZ"



Türkiye'yi kalkındırdıklarını, artık güçlü bir ülke olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin artık başkalarının boyunduruğu altında bir ülke olmadığına işarete etti. Bağımsız ve özgür bir Türkiye olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Türk milleti olarak da nasıl bir millet olduğumuzu tekrar hatırladık, kendimize olan güven tekrar geri geldi. Biz şimdi gücümüzü kimsenin aleyhine kullanmıyoruz ama yeri geldiği zamanda gücümüzü gösteriyoruz. Terörle mücadeleyse sonuna kadar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. FETÖ, PKK, DAEŞ'miş YPG'miş DHKP-C imiş adı farketmez, topu, alayı gelsin. Nerede olursa olsun, içeride dışarıdaymış farketmez. İşte Afrin'de kahramanlarımız ne yaptı?Cerablus'ta El Bab'ta ne yaptı? Şimdi ise hedef nedir, Kandil'dir, Mahmur'dur. Neresi olursa olsun bize yönelik tehditlerin hepsini yok edeceğiz. Allah'a şükür bunu yapacak güce de sahibiz. Ama birliğimizi, beraberliğimizi de koruyacağız."