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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(FETÖ soruşturmaları) Şimdi Amerika, FBI bir soruşturma başlattı. Amerika'daki ihlalleri, vergiden vize kaçakçılığına kadar her türlü ihlalleri görmeye başladılar ve ciddi bir soruşturma olduğunu Dışişleri Bakanı bana s

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 18:35 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(FETÖ soruşturmaları) Şimdi Amerika, FBI bir soruşturma başlattı. Amerika'daki ihlalleri, vergiden vize kaçakçılığına kadar her türlü ihlalleri görmeye başladılar ve ciddi bir soruşturma olduğunu Dışişleri Bakanı bana söyledi. İade konusunda da var gücümüzle çalışıyoruz. Bir komisyon da kurduk. ABD bu sorunları taca atamaz. Tıpkı Münbiç meselesinde de olduğu gibi. Münbiç'te oturduk yol haritasında uzlaştık. Burada YPG'li PKK'lı teröristleri çıkaracağız ve gerçek sahiplerine teslim edeceğiz."


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