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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Münbiç yol haritası) Hiçbir üçüncü ülkenin rolü olmayacak. Bu Fransa'yı da İngiltere'yi de Belçikayı da kapsar. Hiçbir üçüncü ülke olmayacak."

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 12:42 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Münbiç yol haritası) Hiçbir üçüncü ülkenin rolü olmayacak. Bu Fransa'yı da İngiltere'yi de Belçikayı da kapsar. Hiçbir üçüncü ülke olmayacak."


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münbiç

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