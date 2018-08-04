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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert mesaj: Türk milleti tehditlere boyun eğmez!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 18:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin yaptırım kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu açıklamasında, "Türk milleti tehdide boyun eğmez, ters teper. Sorunları nasıl çözeceğimizi oturup konuşalım. Kimse Türkiye'den dayatmayla netice alamaz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert mesaj: Türk milleti tehditlere boyun eğmez!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alanya ilçe danışma meclisi toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, ABD'nin yaptırım kriziyle ilgili gelişmelere de değindi.

İşte Çavuşoğlu'nun o açıklamasından satır başları:

Türk milleti tehdide boyun eğmez, ters teper. Sonuçta şimdi ne oldu? Yaptırım ne oldu? Karşı yaptırım.

Pompeo ile yaptığımız görüşme son derece yapıcı geçti. Oturup konuşalım nasıl sorunu çözeceğimizi. Diplomasi işler, sorunları çözeriz işimize bakarız.

Bugün dünyanın da bölgemizin de pozitif gündeme ihtiyacı var.

Dayatmayla tehdit diliyle değil, uzlaşıyla diplomasiyle ve iyi niyetle bunları çözeceğimizi düşünüyorum. Türk milleti tehdide boyun eğmez, ters teper.


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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD yaptırım

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