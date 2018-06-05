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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "YPG/PKK terör örgütüdür. Terör örgütlerine bir şehri teslim edemeyiz. Ağırlıklı Arap olan yerlerde yönetimde ve güvenlikte Araplar olacak. Diğer tarafta çoğunluk Kürtse YPG/PKK dışındaki Kürtler olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 12:49 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "YPG/PKK terör örgütüdür. Terör örgütlerine bir şehri teslim edemeyiz. Ağırlıklı Arap olan yerlerde yönetimde ve güvenlikte Araplar olacak. Diğer tarafta çoğunluk Kürtse YPG/PKK dışındaki Kürtler olacak"


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Antalya Mevlüt Çavuşoğlu münbiç

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