Dışişleri Bakanlığı, AB Zirvesinde kabul edilen yazımı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, AB Zirvesinde Türkiye ile ilgili olarak kabul edilen, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizindeki “yasadışı eylemlerini” kınayan, “Kıbrıs” ve Yunanistan ile “tam dayanışma” içinde bulunulduğunu ifade eden yazımı kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Dün gece düzenlenen AB Zirvesinde Türkiye ile ilgili olarak kabul edilen, ülkemizin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki ’yasadışı eylemlerini’ kınayan, ’Kıbrıs’ ve Yunanistan ile ’tam dayanışma’ içinde bulunulduğunu ifade eden yazımı esefle karşılıyoruz. Rum/Yunan tezlerini esas alan ve bu tezlerin arkasına sığınan bazı diğer ülkelere de fırsat yaratan bu yazımın kabul edilmesi mümkün değildir” denildi.
Açıklamada, “AB’nin, desteklediği görüşlerin haklılığına ve meşruiyetine bakmaksızın, yalnızca üyelik statüsünden dolayı bir ülkeye koşulsuz destek vermesi, Kıbrıs konusunda tarafsız kalamadığının göstergesidir. Bu tutumu devam ettiği sürece AB’nin, Kıbrıs meselesinde herhangi bir üçüncü taraf olarak bile kabul edilmesi mümkün değildir. AB’nin içindeki NATO müttefiklerimizin, kendileri için de tehdit teşkil eden terörist unsurlarla türlü fedakarlıklarla mücadele eden Türkiye’ye karşı dayanışmadan uzak bir söylem benimserken, GKRY’nin uluslararası normlarla bağdaşmayan tasarruflarını desteklemelerini yadırgıyoruz” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca açıklamada, “Türkiye, AB ile ilişkilerinde olumlu bir gündem yaratmaya çalışırken, AB’nin bazı üyelerin baskısıyla bu tarz kararlar alması işbirliğimizin ilerletilmesine katkı sağlamayacaktır” denildi.
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