HABER

Dışişleri Bakanlığı: "ABD Başkanı Trump'ın, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değil."

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 20:50 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "ABD Başkanı Trump'ın, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değil."


PARTNER'Çok argo konuşuyor, beraber olamayız''Çok argo konuşuyor, beraber olamayız'
İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtıİstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı
'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi modelini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi modelini açıkladı

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Korkutan açıklama: Daha da kötüye gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'ın ek vergi kararına tepki

Ticaret Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'ın ek vergi kararına tepki

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.