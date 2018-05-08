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Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin anlaşmadan çekilmeye karar vermiş olmasını talihsiz bir adım olarak değerlendiriyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 23:59 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin anlaşmadan çekilmeye karar vermiş olmasını talihsiz bir adım olarak değerlendiriyoruz."


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ABD Dışişleri Bakanlığı İran ile nükleer anlaşma

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