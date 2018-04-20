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Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin OHAL ve erken seçime dair açıklaması) Henüz gerçekleşmemiş seçimler hakkında önceden açıklama yapmak kabul edilemez."

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 19:07 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "(ABD'nin OHAL ve erken seçime dair açıklaması) Henüz gerçekleşmemiş seçimler hakkında önceden açıklama yapmak kabul edilemez."

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