DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, AFGANİSTAN'DA CAMİYE YAPILAN TERÖR SALDIRISINI KINADI

ANKARA (DHA) - Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da Paktiya Vilayetindeki bir camiye yapılan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklama şöyle: "Afganistan'ın Paktiya Vilayetinde bulunan bir camide bugün (3 Ağustos) meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bulunduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. İbadetlerini gerçekleştirmekte olan insanları hedef alan söz konusu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

