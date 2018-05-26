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Dışişleri Bakanlığı Almanya'nın terör yandaşlarının katıldığı mitinge izin vermesini şiddetle kınayarak bunun ikiyüzlü bir yaklaşım olduğunu bildirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 17:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Almanya'nın terör yandaşlarının katıldığı mitinge izin vermesini şiddetle kınayarak bunun ikiyüzlü bir yaklaşım olduğunu bildirdi.


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