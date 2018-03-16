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Dışişleri Bakanlığı: "(AP'nin Zeytin Dalı Harekatı kararı) AP bir kez daha objektiflikten uzak ve taraflı bakış açısına sahip olduğunu göstermiştir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 08:16 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "(AP'nin Zeytin Dalı Harekatı kararı) AP bir kez daha objektiflikten uzak ve taraflı bakış açısına sahip olduğunu göstermiştir"

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