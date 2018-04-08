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Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 15:11 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal saldırıya ilişkin açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı'dan çok sert Duma mesajı: Güçlü deliller var!

"Suriye'de 7 Nisan günü akşamı Duma’yı hedef alan yeni bir kimyasal silah saldırısı gerçekleştirildiği ve bu saldırı sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği derin endişeyle öğrenilmiştir. Kimyasal silah kullanımı konusundaki sicili uluslararası toplumun malumu olan rejim tarafından düzenlendiği yönünde güçlü şüphe bulunan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Bu olay, Suriye’de kimyasal silah kullanımına ilişkin 2118, 2209 ve 2235 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarının bir kez daha hiçe sayıldığını göstermektedir.

Uluslararası toplumun saldırı karşısında tepkisini ortaya koymasını, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların bu vakayı derhal soruşturmasını bekliyoruz.

Suriye rejimi üzerinde etki sahibi olan tarafları, insanlığa karşı suç teşkil eden, ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan ve geçmiş saldırılar karşısında önlem alınmadığı için tekrarlanan bu tür hunharca saldırıların derhal durdurulmasını teminen sorumluluklarını yerine getirmeye ve bu saldırıların cezasız kalmaması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı DUMA Suriye doğu guta

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