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Dışişleri Bakanlığı: Filistinli Bedevilere ait evler için yıkım kararı alınmasını şiddetle kınıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 22:49 | Son Güncelleme

  Dışişleri Bakanlığı tarafından  "İsrail’in yasadışı yerleşimlerinde ilave yeni yerleşim birimleri inşa edilmesine ve Filistinli Bedevilere ait evlerin yıkımına yönelik kararı"na ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İsrail makamlarının işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimlerinde 2000 ilave yerleşim biriminin inşa edilmesine sorumsuzca onay vermesini ve Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'ün çevresindeki 'Ayrım Duvarı'nın diğer yakasında kalan Filistinli Bedevilere ait evler için acımasızca yıkım kararı almasını şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı tarafından "İsrail’in yasadışı yerleşimlerinde ilave yeni yerleşim birimleri inşa edilmesine ve Filistinli Bedevilere ait evlerin yıkımına yönelik kararı"na ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İsrail makamlarının işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimlerinde 2000 ilave yerleşim biriminin inşa edilmesine sorumsuzca onay vermesini ve Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'ün çevresindeki 'Ayrım Duvarı'nın diğer yakasında kalan Filistinli Bedevilere ait evler için acımasızca yıkım kararı almasını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu adımları kararlılıkla reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ANKARA (DHA)

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