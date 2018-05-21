Dışişleri Bakanlığı Hindistan’daki saldırıyı kınadı

ANKARA (AA) – Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde meydana gelen terör saldırısında yedi polis memurunun hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Hindistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hindistan'ın doğusunda dün, Maocu isyancılar tarafından yol kenarına yerleştirilen bomba, polis aracının geçişi sırasında patlatılmıştı.

