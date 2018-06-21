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Dışişleri Bakanlığı: İnsani yardımların milli gelire oranı sıralamasında Türkiye birinci sırada 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 09:45 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'de bulunan "Development Initiatives" adlı kuruluş bünyesindeki "Küresel İnsani Yardım" programınca hazırlanan Küresel İnsani Yardım Raporuna ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye 8,07 milyar ABD Doları insani yardım miktarıyla birinci sırada yer almıştır.

Dışişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'de bulunan "Development Initiatives" adlı kuruluş bünyesindeki "Küresel İnsani Yardım" programınca hazırlanan Küresel İnsani Yardım Raporuna ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye 8,07 milyar ABD Doları insani yardım miktarıyla birinci sırada yer almıştır. Ülkemizi ABD (6,68 milyar ABD Doları), Almanya (2,99 milyar ABD Doları), Birleşik Krallık (2,52 milyar ABD Doları) ve Avrupa Birliği (2,24 milyar ABD Doları) takip etmiştir. Raporda, insani yardımların milli gelire oranı temelinde yapılan sıralamada da Türkiye yüzde 0,85 ile birinci sırayı almış ve dünyanın 'en cömert ülkesi' ünvanını korumuştur. Ülkemizi yüzde 0,17 ile Norveç ve Lüksemburg izlemiştir"

Dışişleri Bakanlığı tarafından İngiltere’de bulunan "Development Initiatives" adlı kuruluş bünyesindeki "Küresel İnsani Yardım" programınca hazırlanan Küresel İnsani Yardım Raporuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde: "19 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan, 2017 yılına ait küresel verileri içeren raporda, Türkiye 8,07 milyar ABD Doları insani yardım miktarıyla birinci sırada yer almıştır. Ülkemizi ABD (6,68 milyar ABD Doları), Almanya (2,99 milyar ABD Doları), Birleşik Krallık (2,52 milyar ABD Doları) ve Avrupa Birliği (2,24 milyar ABD Doları) takip etmiştir. Raporda, insani yardımların milli gelire oranı temelinde yapılan sıralamada da Türkiye yüzde 0,85 ile birinci sırayı almış ve dünyanın 'en cömert ülkesi' ünvanını korumuştur. Ülkemizi yüzde 0,17 ile Norveç ve Lüksemburg izlemiştir. Sözkonusu raporla Türkiye’nin hiçbir ayrım yapmaksızın yürüttüğü insani diplomasinin gücü bir kez daha küresel ölçekte teyit edilmiştir. Ülkemiz bu politikasını tüm insanlığın yararına olacak şekilde kararlılıkla yürütmeye devam edecektir."

ANKARA (DHA)

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