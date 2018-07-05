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Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında Abu Nuwwar Bedevi topluluğuna ait evleri yıkmasını şiddetle kınıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 20:59 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında Abu Nuwwar Bedevi topluluğuna ait evleri yıkmasını şiddetle kınıyoruz"


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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri israil kınama

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