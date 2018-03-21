Dışişleri Bakanlığı Kabil’deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kabil’de meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Kabil’de bugün Nevruz Bayramı kutlandığı sırada meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda Afgan kardeşimizin bulunduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu hain terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.