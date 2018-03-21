Dışişleri Bakanlığı Kabil’deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kabil’de meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Kabil’de bugün Nevruz Bayramı kutlandığı sırada meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda Afgan kardeşimizin bulunduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu hain terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!
Sakarya'da şoke eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti
SON DAKİKA! Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Cinsel organını bile dövmeyle kaplattı! Son hali inanılmaz
ABD'de bombacı kendini havaya uçurdu
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Facebook skandalı büyüyor! Gizli çekim görüntüler...
Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var
Yenilik sırası Instagram’da: Instagram hikayelerine yepyeni bir özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum