HABER

Dışişleri Bakanlığı, Kahire'de meydana gelen terör saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 23:03 | Son Güncelleme 3 saat önce

ANKARA, (DHA) - Dışişleri Bakanlığı, bugün Kahire'de meydana gelen ve bir kilisede çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bugün Kahire'de bir kilisede meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 2018 belli oldu!

Asgari ücret 2018 belli oldu!

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

Everton Sportif Direktörü Steve Walsh Cenk Tosun için İstanbul'a geldi

Everton Sportif Direktörü Steve Walsh Cenk Tosun için İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı! AK Parti Genel Merkezinde sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı! AK Parti Genel Merkezinde sürpriz görüşme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlber Ortaylı'dan Trump'a 'cahil' çıkışı

İlber Ortaylı'dan Trump'a 'cahil' çıkışı

İstanbul'da bomba paniği!

İstanbul'da bomba paniği!

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı!

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı!

Her yerde aranıyordu! Köprüdeki 'hayalet sürücü' yakalandı

Her yerde aranıyordu! Köprüdeki 'hayalet sürücü' yakalandı

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Beşiktaş Belediye Başkanı görevden mi alınacak? İçişleri Bakanlığı'ndan olay yazı

Beşiktaş Belediye Başkanı görevden mi alınacak? İçişleri Bakanlığı'ndan olay yazı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.