Dışişleri Bakanlığı, Kahire'de meydana gelen terör saldırısını kınadı

ANKARA, (DHA) - Dışişleri Bakanlığı, bugün Kahire'de meydana gelen ve bir kilisede çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bugün Kahire'de bir kilisede meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."