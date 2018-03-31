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Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın'ın Washington temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 00:56 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın, ABD'nin başkenti Washington'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan'la görüştü

WASHINGTON (AA) - Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığında basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı, söz konusu görüşmede Türk-Amerikan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğünü belirtmişti. Görüşmede ayrıca, 8-9 Mart'ta Washington'da gerçekleştirilen teknik komite toplantılarının sonuçlarının değerlendirilmesinin de beklendiği ifade edilmişti.

Önceki hafta ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevinden alındığı ve ay sonunda koltuğunu bırakacağı açıklanan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın son Türkiye ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra, Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm aranacak teknik komitelerin ilk toplantısının Suriye gündemiyle 8 Mart'ta Washington'da gerçekleşeceği açıklanmıştı. Söz konusu ilk toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın Türk-Amerikan ilişkileri Türkiye

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