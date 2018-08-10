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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 20:58 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin ABD’ye gerçekleştirdiği alüminyum ve çelik ihracatına ek vergi uygulamasına ilişkin attığı tweet ile ilgili olarak, "Kararı devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir. Türkiye’ye karşı atılan tüm adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli karşılık verilecektir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Trump’ın ülkemizin ABD’ye gerçekleştirdiği alüminyum ve çelik ihracatına ek vergi uygulamasına ilişkin attığı tweet hakkında gelen soruyu cevaplandırdı.

"DEVLET CİDDİYETİYLE BAĞLAŞTIRMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Aksoy cevabında, "Başkan Trump’ın, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe sayarak, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir" dedi.

ABD'nin bu tür yaptırım ve baskılarla işbirliği yönünde hiçbir sonuç elde edemeyeceğini ve yalnızca çetin sınamalardan geçerek kazanılan müttefiklik ilişkilerine zarar vereceğini söyleyen Aksoy, "Türkiye’ye karşı atılan tüm adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli karşılık verilecektir. Türkiye her zaman sorunların diplomasi, diyalog, iyi niyet ve karşılıklı anlayışla çözülmesinden yanadır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Hami Aksoy Trump Ek vergi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
İncirlik üssü Abd'ye kapatılmalıdır. Ok yaydan çıktı. Onlara göre düşmansak İncirlik üssünü boşaltsınlar. Ya sev ya terket Abd.
nasıl karşılık verilecekse (?) verelim madem neyi bekliyoruz?
Resme bütün bakınca ???
Kısaca ambargo uygula ver cevabı
Komik olmayın artı yeter ya karşılık verecek neyiniz var . Karşılık olarak olsa olsa papazı geri verirsiniz . Bir tek elinzde o var zaten :)
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