Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Trump’ın ülkemizin ABD’ye gerçekleştirdiği alüminyum ve çelik ihracatına ek vergi uygulamasına ilişkin attığı tweet hakkında gelen soruyu cevaplandırdı.
Aksoy cevabında, "Başkan Trump’ın, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe sayarak, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir" dedi.
ABD'nin bu tür yaptırım ve baskılarla işbirliği yönünde hiçbir sonuç elde edemeyeceğini ve yalnızca çetin sınamalardan geçerek kazanılan müttefiklik ilişkilerine zarar vereceğini söyleyen Aksoy, "Türkiye’ye karşı atılan tüm adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli karşılık verilecektir. Türkiye her zaman sorunların diplomasi, diyalog, iyi niyet ve karşılıklı anlayışla çözülmesinden yanadır." dedi.
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