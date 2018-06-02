Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin veto kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Gazze’de 14 Mayıs’ta yaşanan katliam sonrası Kuveyt’in BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu karar tasarısının ABD’nin oyuyla veto edilmesini esefle karşılıyoruz.

'İZAHI YOKTUR'

Uluslararası barış, istikrar ve güvenliğin korunmasında birincil derecede yetkili ve sorumlu kurum olan BM Güvenlik Konseyi’nde, barışçı gösteri hakkını kullanan masum sivilleri hedef alan katliamın kınanmasını içeren ve BM Genel Sekreterine işgal altında yaşayan Filistinlilerin güvenlik, korunma ve refahının sağlanmasını teminen uluslararası koruma mekanizması dahil önerilerde bulunma çağrısında bulunan tasarının veto edilmesinin izahı yoktur.

'GÖZLER ÖNÜNE SERMİŞTİR'

BM Güvenlik Konseyi’nin Filistinlilere uygulanan şiddet bağlamında hesap verilebilirlik ve caydırıcılık tesis etmede bir kere daha işlevsiz kalması BM reformunun ertelenemez bir gereklilik olduğunu da gözler önüne sermiştir. Türkiye, başta BM Genel Kurulu olmak üzere bütün platformlarda Filistin davasının takipçisi olmaya devam edecektir.

