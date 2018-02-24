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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Kudüs tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 13:46 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıması kararının 'son derece kaygı verici' bulunduğu belirtildi. Son dakika habere göre, Açıklamada, 'ABD uluslararası hukuku çiğnemekte ısrar ediyor' denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Kudüs tepkisi!

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kudüs Dışişleri Bakanlığı Son dakika

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Türkiye de kudüs büyükelçiliğini kapatsın israil i devlet olarak tanımaktan vazgeçsin İncirlik üssünü resmi olarak kapatsın İsrail vatandaşlarını sınır dışı etsin.
biZ dünya koruyucusu olduk hadi hayırlısı
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