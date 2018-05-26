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Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya miting tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 16:57 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, 24 Haziran Seçimleri'ne yönelik Türkiye'nin Almanya'da miting yapılmasını Almanya'nın yasaklamasına rağmen HDP'nin mitingine onay vermesine sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı resmi açıklamasında "Almanya'nın iki yüzlü yaklaşımın kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya miting tepkisi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi;

"AYRIM GÖZETİLMEDEN UYGULANMASINI BEKLİYORDUK"

Almanya üçüncü ülke siyasetçilerinin Almanya’daki seçmenleriyle buluşmasını yasaklayan bir karar almıştı. Demokrasiyle bağdaşmayan bu düzenlemeyle mutabık olmadığımız, bununla birlikte, Hükümet yetkililerimizce bu düzenleme hilafına adım atılmayacağı, ancak, getirilen yasağın tüm siyasi partiler için ayrım gözetilmeden uygulanmasını beklediğimiz Alman makamlarına bildirilmişti.

"GEREKLİ UYARILARDA BULUNULMUŞTU"

Ülkemizden bir siyasi partinin Köln kentinde seçim mitingi düzenleyeceği öğrenildiğinde Alman makamlarına bu husus hatırlatılmış ve gerekli uyarılarda bulunulmuştu. Bütün bunlara rağmen bugün Almanya’nın bu şekilde bir faaliyete müsaade etmesinin açıklanabilir ve kabul edilebilir yanı bulunmamaktadır.

"ÇİFTE STANDARTIN EN SON ÖRNEĞİ"

Terör örgütü PKK’nın sembolleri ve Almanya’daki uzantılarının katılımıyla gerçekleşen sözkonusu mitinge izin verilmesi, çifte standartın en son örneğini oluşturmaktadır. Şiddetle kınadığımız bu ikiyüzlü yaklaşım ne demokrasiyle ne terörle mücadeleyle ne de Türk-Alman ilişkilerinde normalleşme beklentileriyle bağdaşmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya miting

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