Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin Afrin kararına tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AP'nin "Suriye'deki durum" başlıklı kararında Türkiye'ye yapılan çağrının, AP'nin gerçeklerden ne ölçüde kopuk olduğunun yeni bir göstergesi olduğu belirtilerek, "Bu kararla birlikte Avrupa Parlamentosu bir kez daha objektiflikten uzak ve taraflı bir bakış açısına sahip olduğunu göstermiştir." denildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın bir terörle mücadele harekatı olduğu ve uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı temelinde yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Harekatın hedefinde, Afrin bölgesinde konuşlu PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü unsurları ile Suriye'nin diğer kesimlerinden gelen ve bu bölgede yuvalanan DEAŞ unsurları bulunmaktadır. PKK, AB'nin terör örgütleri listesinde yer almaktadır. Bu itibarla, harekat, yalnızca Türkiye'nin ulusal güvenliğini değil Avrupa'nın da güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası meşruiyete sahip bir harekattır.