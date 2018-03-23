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Dışişleri Bakanlığı: ABD'den füze savunma sistemi almak için görüşüyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 11:18 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ile Türkiye arasında Menbiç konusundaki görüşmeler için Dışişleri Müsteşarı'nın önümüzdeki hafta ABD'ye gidebileceğini söyledi. Aksoy, Patriot füze savunma sistemleriyle ilgili ABD ile görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Patriot füze savunma sistemleriyle ilgili ABD ile de temaslarının devam ettiğini söyledi.

Aksoy, Bakanlıkta basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı. ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkilinin ay sonuna doğru Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği ve Patriotlarla ilgili bir teklif sunacağına yönelik basında yer alan haberlerin sorulması üzerine Aksoy, bu konuda kendilerine henüz bir bilginin ulaşmadığını belirtti.

Sözcü Aksoy, Türkiye'nin, savunma sistemi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 10 yıldan bu yana ABD dahil olmak üzere öncelikle müttefikleriyle temas kurduğunu hatırlatarak, maalesef olumlu sonuç alamadıklarını bildirdi.

Aksoy, şunları kaydetti: "Rusya ise acil ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik bize çok cazip bir teklif sundu ve neticesinde Rusya'dan S-400 sistemi tedarik edilmesi kararlaştırıldı. Önemli bir husus bu sistem, kendi başına işletilecek ve NATO yetenekleri ile entegre edilmeyecek. NATO ile birlikte çalışabilir bir sistem geliştirme hedefimiz ise devam ediyor."

"PATRIOT SİSTEMLERİYLE İLGİLİ TEMASTAYIZ"

Aksoy, ayrıca Patriot sistemleriyle ilgili de ABD ile temasların devam ettiğini söyledi.

İki ülkenin anlayış birliğine vardığını ve bu çerçevede 8-9 Mart'ta Washington'da Suriye ve PKK ile mücadele gündemli toplantılar yapıldığını hatırlatan Aksoy, diğer toplantıların da gecikmeksizin yapılmasını ve ABD'den somut beklentilerinin gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti. Aksoy, ABD ile oluşturulan çalışma gruplarına ilişkin olarak da "Müsteşar Ümit Yalçın yakın zamanda, önümüzdeki hafta olabilir, Washington'a bir ziyaret gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.
ABD yönetiminde bazı değişikliklerin olduğunu hatırlatan Aksoy, yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun siyasi tecrübesinin olduğunu ve Türkiye-AB ilişkilerinin önemini idrak etmiş bir devlet adamı olduğunu belirtti.

Aksoy, yönetimdeki değişikliklerin, iki ülke arasında uzun zamandır var olan sorunların çözülmesi için devam eden çabaların daha da güçlenmesine vesile olmasını dilediklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Hami Aksoy Gümrük Birliği vize serbestisi

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
geçen gün tehdit ediyorduk şimdide silah alıyoruz biz koyun diyincede alınıyorlar
s400 savunma sistemini niye aldık o zaman???
ruslara guvenip tek o sistemle kalmak ne kadar dogru arkadaslar? herkez yarin dusman olabilir.bence madem uretemiyoruz cesitli ulkelerden fuze sistemi temin etmek cok mantikli..
halen abd den bişimi alacaksınız
pes diyorum vallahi pes
iyice oyuncak ettiniz maşallahh yok rusyadan s400 yok abd den alacaz nedir bu artik tarafinimizj secelim
önce eyyy rusya diye bağır ilişkileri bitir sonra arayı düzeltmek için füze satın al. sonra aynı şeyi İsrail ile yap, şimdi sıra Amerika da mikrofon eline geçince bas bağır kükre tribüne oyna sonra arayı bulmak için onlardan mal al. bakalım Almanya Hollanda yada diğer ülkelerden ne satın alıp ilişkiler düzeltilecek.
Yuh olsun . daha ne diyeyim.
Ülkeye bak konsomatris gibi oldu...
İYİDE KİMİ KİMDEN SAVUNACAKSIN ZATEN DÜŞMAN BELLİ AKIL TUTULMASI MI VAR YOKSA BİZM BİLMEDİĞİMİZ BAŞKA BİR OYUNMU VAR NEYİN KAFASINI YAŞIYORLAR HİÇ ANLAMADIM SINIRINDAKİ DÜŞMAN KİM SEN KİMDEN FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ ALIYORSUN GELİNEN SON NOKTA BUYSA BIRAKIN GİDİN KARDEŞİM.
ABD ne yaparsa yapsın Akp, varlığını borçlu olduğu Abd ye yaptırım uygulayamaz. Üslerin kapatılmasını bekleyenler boşuna beklemesinler
inşallah anlaşamayız
daha dune kadar atarlaniyorduk ne oldu? kulaginizi mi cektiler?
Abd den silah alırsak membiçte anlaşırmışız; Tillerson geldi şeker fabrikalarını bağladı gitti anlaşmalarımızda silah almamız halinde kaldı!!
Yazıklar olsun!
Abd'yle hiç bir anlaşma görüşme yapmayın hele ki füze sistemi asla almayın!
Görüşme değildir abd kandırıyordur bunları bunlarda abd ye neler neler veriyorlar bakalım.
incirlik kapatılsın en iyi anlaşma bu
bu silahlanmanın iki nedeni olabilir . birincisi türk devleti kontrolü tamamen kaybetti ve sovruluyor . yada ikinci neden yakın zamanda bir iran savaşı var .
Bütün dünya bunları çözdü.İçine battıkları rezil durumlardan kurtulmak için herkese mavi boncuk dağıtıyorlar.Bunun adınada ülkeler arasında düşmanlık olmaz diyorlar..Rus uçağını biz düşürdük bu gün yine olsa düşürürüz yemeyince fetöö düşürdü deyip kendi tabirleriyle Rus'ların altına ,önüne.yanına yattılar.Rus'larla kapalı kapılar arkasında verilen ödünler karşılığında peşkeş çekilen ihaleler,nato üyesi olmamıza karşın alınan füzeler sonrasında rusların suriye politakasımı değişti yada değişecek.şimdide sana etmediğini bırakmayan Amerika'nın önüne,altına yat
3 GÜN SONRA BAKAN ÇIKIP DEMESİN '' BEN GÖRÜŞTÜK DEMEDİM GÖMÜŞTÜK DEDİM'' :)))
şimdi olmadı bu sefer baltayı taşa vurdunuz abd istediği kadar iyi veya kötüyüz olmaz yazılım abd ninse o füze ne işe yarar kime atsan gelir bize vurur veya dağa taşa düşer şimdi chp lilere hak veriyorum böyle yaparsanız kaybedersiniz dik duracağız
ya bu abd değilmiydi fetöcülere 15 temmuz darbesini yaptıran...putinde fırçayı yiyince s 400 trumptan fırçayı yiyince patriot filan...tamam size oyverenler biraz ......neyse anladınız siz onu..ama bu kadarını yiyeceklerini zannetmiyorum..allah sonumuzu hayretsin..gidişimiz gidiş değil..
birazdan çıkıp görüşüyoruz demedik güreşiyoruz dedik derlerse kimse şaşırmasın...
S400 leri Rusyadan alıyoruz ABD gücenmesin diye ondan da alalım dedik
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