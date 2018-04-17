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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye konulu Arap Zirvesi'ne ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 20:21 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye konulu Arap Zirvesi'ne ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Zeytin Dalı harekatının amacının idrak edilemediği belirtilerek 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı her şeyden önce meşru müdafaa amacıyla yapılan bir terörizmle mücadele faaliyetidir. Suriye’yi bölmeyi hedefleyen bir terör örgütüne karşı yürütüldüğü için aynı zamanda ülkenin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına hizmet etmektedir' denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye konulu Arap Zirvesi'ne ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı tarafından Suriye konulu Arap zirvesi'ne ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Afrin'in toprak bütünlüğüne de değinildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan'ın Dahran kentinde 15 Nisan günü yapılan Arap Ligi Zirvesi'nde kabul edilen “Suriye'deki Gelişmeler” başlıklı kararda Türkiye’nin Afrin’deki güçlerini çekmesi çağrısında bulunulması ve bunun “Suriye krizine çözüm bulunması yönündeki çabalara destek niteliğinde olacağının” ileri sürülmesi Zeytin Dalı harekatının amacının idrak edilemediğini ortaya koymaktadır.

Bugüne kadar vurguladığımız üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı her şeyden önce meşru müdafaa amacıyla yapılan bir terörizmle mücadele faaliyetidir. Suriye’yi bölmeyi hedefleyen bir terör örgütüne karşı yürütüldüğü için aynı zamanda ülkenin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına hizmet etmektedir.

Nitekim, ülkelerin siyasi birliklerine, toprak bütünlüklerine ve egemenliklerine saygı Türkiye’nin özenle gözettiği ilkelerin başında gelmektedir.

Bahsekonu kararda, Suriye krizinin en başından itibaren ülkede kan ve gözyaşının dindirilmesi, şiddetin azaltılması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve yerlerinden edilen milyonlarca mülteciye kucak açılması bağlamında ağır bir sorumluluk üstlenen Türkiye’nin katkılarının görmezden gelinmesi hakkaniyetle bağdaşmayan büyük bir talihsizliktir."

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Dışişleri Bakanlığı Arap Zirvesi Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin Zeytin Dalı Harekatı Suriye

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan BOZKURTLARA hayvan deyip arapmason karışımı rabiş işareti yapan soysuzlara miraç kandilinde ABD haclıların attığı füzelere sevinen PAPA çocuğu ALÇAKLARA karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur....
Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan BOZKURTLARA hayvan deyip arapmason karışımı rabiş işareti yapan soysuzlara miraç kandilinde ABD haclıların attığı füzelere sevinen PAPA çocuğu ALÇAKLARA karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur..
eee dış devletler yemez işte herşeyi. herkes her dediğinize inanan ve her attığınız yemi yiyen akp seçmeni değil.
Sayın dış işleri bakanı ,abin ve kabineniz ile siz Arap kralı öldüğünde yas tutun,onlar size kuyu kazsın.Burada bir yanlışlık yok mu?Türk devletini küçük düşürmekten dolayı çekilin yönetimden.
TÜRK milliyetçiliği ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgeli BOZKURDA hayvan deyip arapmason karışımı rabiş işareti yapan PAPACILAR arapsever rabisler TÜRKLÜK düşmanı soysuzlara karşı AKŞENER diyorum ...
ZEYTİN DALI HAREKATININ AMACI İDRAK EDİLEMEMİŞMİŞ.;ARKADAŞ SİZ KENDİNİZ DEDİNİZ.BİZ AFRİN HALKINI KOVUP ORAYA ÖSOYU YERLEŞTİRECEĞİZ.VE BU BÖLGEDE DİNCİ BİR YÖNETİM KURACAĞIZ.TIPKI EL BAB DA OLDUĞU GİBİ.
Dahlan ve selman in esir aldığı birçok arap ülkesine, Türkiyenin yaptığı harekatın batmasını anlıyorum da aşağıdaki yorumculara zeytindalının neresi battı ki böyle haykırıyorlar zeytinin dalları mı yoksa fıratın kalkanı mı acıttı canınızı sizde bu hainlik oldukça daha çok yırtarsınız biryerlerinizi
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