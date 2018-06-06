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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 18:17 | Son Güncelleme

Türk Dışişleri'nden yapılan ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’un ifadeleri hakkındaki açıklamada "AB’nin Ege sorunları bağlamında Yunanistan’ın siyasi istismarlarına alet olmaması yönündeki ikazımızı yineliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’un AB’nin Natura 2000 Çevre Programı hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Yunanistan’ın, “Natura 2000” başta olmak üzere, AB’nin çevre programlarını Ege sorunları bağlamında öteden beri istismar ettiği bilinmektedir. Bu konuda 31 Mart 2018 tarihinde Bakanlığımızca bir açıklama yapılmıştı. Konu hakkındaki tutumumuz Bakanlığımızca geçtiğimiz hafta AB Delegasyonu temsilcisine de izah edilmiştir.

Bununla birlikte, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, bu defa Natura 2000 ağı ile sınırlar ve topraklar arasında zorlama ilişki kuran açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamaların hiçbir hukuki karşılığı yoktur. Ayrıca bu açıklamalar, Yunanistan’ın Natura 2000 gibi AB çevre programlarını siyasi maksatla istismar ettiğinin göstergesi ve itirafı niteliğindedir.

Ülkemiz, Yunanistan'ın Ege Denizi’ndeki statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kabul etmeyecektir.Bu vesileyle, AB’nin Ege sorunları bağlamında Yunanistan’ın siyasi istismarlarına alet olmaması yönündeki ikazımızı yineliyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Türkiye Pavlopoulos

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