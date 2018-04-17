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Dışişleri Bakanlığı: "Ne yazık ki AB Komisyonu, içinden geçmekte olduğumuz dönemin zorluklarını anlamak istemediğini bu raporda da göstermiştir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 23:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "Ne yazık ki AB Komisyonu, içinden geçmekte olduğumuz dönemin zorluklarını anlamak istemediğini bu raporda da göstermiştir."

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