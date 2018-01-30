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Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan Mihraç Ural izahatı istedi

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 18:36 | Son Güncelleme

- Dışişleri Bakanlığı, terörist Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından izahat talep etti

Dışişleri Bakanlığının terörist Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya'dan izahat istediği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Soçi Kongresi'ni Türkiye adına izleyen resmi heyet, THKP-C Acilciler terör örgütü lideri ve 2013 yılında Hatay/Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın katılımcılar arasında görülmesi üzerine, etkinliği organize eden Rusya Federasyonu Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdinde girişimde bulundu.

Heyet, ismi daha önce Türkiye'ye tevdi edilen davetliler listesinde yer almayan bu kişinin Kongre'de hazır bulunmasından duyulan rahatsızlığı kayda geçirdi ve izahat istedi.

Rus makamları, konuyu ivedilikle inceleyeceklerini ve sonuçla ilgili bilgi vereceklerini bildirdi.

(AA)

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