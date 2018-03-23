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Dışişleri Bakanlığı Somali'deki bombalı saldırıyı kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 14:01 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Somali'deki bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığınca, Somali’nin başkenti Mogadişu’da dün yaşanan terör saldırısı şiddetle kınandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör saldırısı şiddetle kınanarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

Açıklamada, "Türkiye, terörle mücadelede kardeş Somali halkı ve hükümetiyle güçlü dayanışmasına devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Mogadişu'nun en işlek caddelerinden Mekke el-Mukerreme'deki Weheliye Oteli yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü Eş-Şebab, kendi yayın organları aracılığıyla yaptığı açıklamada saldırıyı üstlenmişti.

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