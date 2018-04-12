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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "(BMGK'daki Doğu Guta karar tasarısı) Karar tasarısına eş sunucu olduk. Fakat bu fırsat kaçırıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 11:22 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "(BMGK'daki Doğu Guta karar tasarısı) Karar tasarısına eş sunucu olduk. Fakat bu fırsat kaçırıldı"

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

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