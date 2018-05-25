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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy gündemi değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 12:12 | Son Güncelleme

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy (1): - "(ABD heyetiyle Suriye toplantısı) Bu toplantının ikincisi bugün yapılıyor. Amerikan heyetini bugün ülkemizde ağırlıyoruz" - "(ABD Kongresindeki F-35 tasarısı) Böyle adımlar olması halinde biz de karşılık vermeye mecbur kalırız"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'den gelen bir heyetin bugün Menbiç konusunda Türkiye'de görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Aksoy, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın şubat ayında Ankara'ya yaptığı ziyaretten sonra bir mekanizma kurulduğunu hatırlattı. Aksoy, oluşturulan çalışma gruplarından Suriye konulu grubun ilk toplantısını 8-9 Mart’ta yaptığını anımsattı.

Aksoy, "Bu toplantının ikincisi bugün yapılıyor. Amerikan heyetini bugün ülkemizde ağırlıyoruz." dedi.

Toplantının ana başlığının Menbiç olduğunu belirten Aksoy, iki ülke arasında üzerinde çalışılan metnin nihai halinin 4 Haziran'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında Washington'da yapılacak görüşmeden sonra ortaya çıkacağını kaydetti.

- ABD Kongresindeki F-35 tasarısı

Aksoy, ABD’li bazı senatörlerin Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışının engellenmesi amacıyla yasa tasarısı sunmasına ilişkin, bu kararın Türkiye’nin S-400 kararından vazgeçmesi ve rahip Andrew Brunson’ın tutukluluk halinin son verilmesine bağlandığını söyledi.

Aksoy, “Biz bu F-35 programı kapsamında üzerimize düşen yükümlülükleri harfiyen yerine getirdik. Zaten bu çok uluslu bir program. İmzalanan sözleşme çerçevesinde herkesin yükümlülükleri belli ve bunların yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu gibi adımlar ABD ile müttefiklik ilişkimizin ruhuna da aykırı. Sayın bakanımızın da söylediği gibi böyle adımlar olması halinde biz de karşılık vermeye mecbur kalırız.” diye konuştu.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
ABD F-35 Hami Aksoy münbiç

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