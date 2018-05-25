Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'İnce İnebolu adlı Türk gemisine füze saldırısı' açıklaması 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "İnce İnebolu isimli kuru yük gemisine yönelik füze saldırısı"na ilişkin soru üzerine, "Yüklediği buğday yükünü Yemen'in Saleef limanına götürmekte olan İNCE İNEBOLU adlı Türk gemisi 10 Mayıs 2018 tarihinde saat 23:15'te Yemen açıklarında bir füze saldırısına hedef olmuştur. Tamamı Türk vatandaşı 23 mürettebatın bulunduğu gemide saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "İnce İnebolu isimli kuru yük gemisine yönelik füze saldırısı" hakkında soruya şu yanıtı verdi: "Rusya'nın Novorossiysk limanından yüklediği buğday yükünü Yemen'in Saleef limanına götürmekte olan İNCE İNEBOLU adlı Türk gemisi 10 Mayıs 2018 tarihinde saat 23:15'te Yemen açıklarında bir füze saldırısına hedef olmuştur. Tamamı Türk vatandaşı 23 mürettebatın bulunduğu gemide saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir. Uzmanlarımızın sözkonusu olayla ilgili tetkik ve araştırmaları sürmekte olup, bu incelemelerin sonuçları bilahare kamuoyuyla paylaşılacaktır."
ANKARA (DHA)
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