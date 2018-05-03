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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'un bilgilendirme toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 11:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: (1) - "(Kıbrıs'ta) Rumlarda esaslı zihniyet değişikliği olmadığı sürece aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz" - "İki taraf da Sayın Bakanımızın Washington’ı ziyaretinin bir an önce gerçekleşmesi yönünde mutabık kaldılar. Kesin tarih net değil"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs meselesine ilişkin, "Rumlarda esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz." dedi.

Aksoy, Bakanlıkta basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ortaya koyduğu çerçeveye yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Aksoy, şunları kaydetti:

"50 yıldır devam eden bir müzakere süreci var fakat artık kısır döngü haline geldi, ilerleme sağlanamıyor. Biz bu süreçte hep yapıcı olmaya, bir adım önde olmaya gayret ettik ancak maalesef bir sonuç alamadık, Rum tarafının malum zihniyet anlayışı nedeniyle."

Süreçte "ne olacağını değil, ne olmayacağını vurgulamak istediğini" belirten Aksoy, "Rum tarafında esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece biz aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz. Rumların zihniyetiyle bir federal çözüme ulaşılamaz. Artık yeni bir yol denenmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

- Çavuşoğlu'nun Pompeo ile görüşmesi

Sözcü Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında ne zaman görüşme olacağına dair soru üzerine, “İki taraf da Sayın Bakanımızın Washington’ı ziyaretinin bir an önce gerçekleşmesi yönünde mutabık kaldılar. Kesin tarih net değil.” dedi.

Aksoy, Türkiye ile ABD arasındaki çalışma grupları hakkında ise bu çalışma gruplarından konsolosluk konularında olanının daha önce toplandığını belirterek, “Diğerinin de Türkiye’de toplanması için tarih saptamaya çalışıyoruz. Kısa sürede o da toplanabilir.” diye konuştu.

(Sürecek)

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