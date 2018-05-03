Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'un bilgilendirme toplantısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs meselesine ilişkin, "Rumlarda esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz." dedi.
Aksoy, Bakanlıkta basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ortaya koyduğu çerçeveye yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Aksoy, şunları kaydetti:
"50 yıldır devam eden bir müzakere süreci var fakat artık kısır döngü haline geldi, ilerleme sağlanamıyor. Biz bu süreçte hep yapıcı olmaya, bir adım önde olmaya gayret ettik ancak maalesef bir sonuç alamadık, Rum tarafının malum zihniyet anlayışı nedeniyle."
Süreçte "ne olacağını değil, ne olmayacağını vurgulamak istediğini" belirten Aksoy, "Rum tarafında esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece biz aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz. Rumların zihniyetiyle bir federal çözüme ulaşılamaz. Artık yeni bir yol denenmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
- Çavuşoğlu'nun Pompeo ile görüşmesi
Sözcü Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında ne zaman görüşme olacağına dair soru üzerine, “İki taraf da Sayın Bakanımızın Washington’ı ziyaretinin bir an önce gerçekleşmesi yönünde mutabık kaldılar. Kesin tarih net değil.” dedi.
Aksoy, Türkiye ile ABD arasındaki çalışma grupları hakkında ise bu çalışma gruplarından konsolosluk konularında olanının daha önce toplandığını belirterek, “Diğerinin de Türkiye’de toplanması için tarih saptamaya çalışıyoruz. Kısa sürede o da toplanabilir.” diye konuştu.
(Sürecek)
'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı
Saadet Partili başkana 'CHP ile berabersiniz' deyip su vermediler!
18 yaşındaki kızının çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca...
Londra'da patlama! Çok sayıda yaralı var
Her anı görüntülendi! Ofiste aşka gelen çift ışıkları açık unutunca yakayı ele verdi
Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti
ABD'de skandal! Yurt müdürü, kız öğrencileri iş adamları ve politikacılara pazarlıyormuş!
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Xiaomi Mi 7’nin çıkış tarihi açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum