Dışişleri Bakanlığı, terörist Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya'dan izahat istedi (AA)
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