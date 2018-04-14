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Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Suriye rejimine karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 08:44 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Suriye rejimine karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir"

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