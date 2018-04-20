Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın, darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Danıştay'ının Yunanistan'dan iltica talebinde bulunan sekiz darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın serbest bırakılmasına tepki gösterilerek "Özkaynakçı'nın sıkı denetim şartıyla salıverildiğine ilişkin açıklamalar olsa da, bu karar, darbe girişimine katılan bir hain ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını göstermiş, Yunanistan'ın, darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" denildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından sekiz darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın serbest bırakılmasına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Dün (19 Nisan) Yunanistan Danıştay'ının 15 Temmuz hain darbe girişimine katılan ve Yunanistan'dan iltica talebinde bulunan sekiz darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın serbest bırakılmasına karar verdiği öğrenilmiştir. Özkaynakçı'nın sıkı denetim şartıyla salıverildiğine ilişkin açıklamalar olsa da, bu karar, darbe girişimine katılan bir hain ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını göstermiş, Yunanistan'ın, darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Ayrıca, Yunan yetkililer diğer darbeci hainlerin de önümüzdeki günlerde serbest kalacağı yönünde basına açıklamalarda bulunmaktadır. Bu durum, Yunan yetkililerinin iddia ettikleri gibi gözaltı süresine ilişkin basit bir uygulama olarak açıklanamaz. Yunanistan yargısı, demokrasimize kastetmiş darbeci hainlerin ülkemize iadesini defalarca reddetmek suretiyle, kamu vicdanını yaralayan böyle bir sonuca zemin hazırlamıştır. Darbeci firarilerin iadeleri ve ülkemizde yargılanmaları hususundaki kararlılığımız devam etmektedir."
CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Son dakika! Pentagon'dan flaş S-400 açıklaması
Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı
Karamollaoğlu'ndan Albayrak'a olay sözler: Toy, zekası fışkıran...
Terör örgütü ETA, resmen özür diledi!
Berlin'de yarım tonluk bomba bulundu! Kent tahliye ediliyor
Fenomen hostes cinsel içerikli film yıldızı oldu!
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum