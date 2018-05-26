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Dışişleri Bakanlığı:Almanya'nın ikiyüzlü yaklaşımını şiddetle kınıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 17:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlı'ndan yapılan açıklamarda, Almanya'nın terör örgütü PKK’nın sembolleri ve ülkedeki uzantılarının katılımıyla gerçekleşen mitinge izin vermesinin çifte standart olduğu vurgulanarak; ikiyüzlü yaklaşımın şiddetle kınandığı belirtildi.

ANKARA (DHA) - Dışişleri Bakanlı'ndan yapılan açıklamarda, Almanya'nın terör örgütü PKK’nın sembolleri ve ülkedeki uzantılarının katılımıyla gerçekleşen mitinge izin vermesinin çifte standart olduğu vurgulanarak; ikiyüzlü yaklaşımın şiddetle kınandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Almanya üçüncü ülke siyasetçilerinin Almanya’daki seçmenleriyle buluşmasını yasaklayan bir karar almıştı. Demokrasiyle bağdaşmayan bu düzenlemeyle mutabık olmadığımız, bununla birlikte, Hükümet yetkililerimizce bu düzenleme hilafına adım atılmayacağı, ancak, getirilen yasağın tüm siyasi partiler için ayrım gözetilmeden uygulanmasını beklediğimiz Alman makamlarına bildirilmişti. Ülkemizden bir siyasi partinin Köln kentinde seçim mitingi düzenleyeceği öğrenildiğinde Alman makamlarına bu husus hatırlatılmış ve gerekli uyarılarda bulunulmuştu. Bütün bunlara rağmen bugün Almanya’nın bu şekilde bir faaliyete müsaade etmesinin açıklanabilir ve kabul edilebilir yanı bulunmamaktadır. Terör örgütü PKK’nın sembolleri ve Almanya’daki uzantılarının katılımıyla gerçekleşen sözkonusu mitinge izin verilmesi, çifte standartın en son örneğini oluşturmaktadır. Şiddetle kınadığımız bu ikiyüzlü yaklaşım ne demokrasiyle ne terörle mücadeleyle ne de Türk-Alman ilişkilerinde normalleşme beklentileriyle bağdaşmaktadır."

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