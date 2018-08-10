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Dışişleri Bakanlığından "10. Büyükelçiler Konferansı" açıklaması:

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 12:02 | Son Güncelleme

"10. Büyükelçiler Konferansı'nın teması 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Girişimci ve İnsani Dış Politika' olarak belirlenmiştir" - "Büyükelçiler Konferansı, bölgemizde ve ötesinde barış, refah ve istikrarı hakim kılmayı hedefleyen 'Girişimci ve İnsani' dış politikamızın büyükelçilerimiz tarafından en etkin şekilde uygulanması ve etkin eş güdüm sağlanması bakımından önem taşımaktadır"

Dışişleri Bakanlığı, bu yıl onuncusu yapılacak Büyükelçiler Konferansı'nın temasının "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Girişimci ve İnsani Dış Politika" olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli tüm büyükelçilerin katılımıyla 2008 yılından bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın onuncusunun bu yıl 12-17 Ağustos'ta Ankara ve Konya'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "10. Büyükelçiler Konferansı'nın teması 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Girişimci ve İnsani Dış Politika' olarak belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Konferansta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarının alınacağı, dış politikayı ilgilendiren gelişmeler ve yönelimlerin gözden geçirileceği, güncel sınama ve fırsatların görüşüleceği ve ileriki döneme dair önceliklerin değerlendirileceği aktarılan açıklamada, "Bu çerçevede büyükelçilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın TBMM Başkanımız tarafından kabul edileceklerdir. Sayın kabine üyelerimiz görev alanlarına ilişkin büyükelçilerimize hitapta bulunacaklardır. Konferans kapsamında bu sene, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işleyişi ve çalışma yöntemleri ile devlet teşkilatımızın yapılanmasına dair yenilikler hususlarında da büyükelçilerimize bilgi verilecektir." vurgusu yapıldı.

Konferansa bu yıl Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurul Başkanı ve Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ile Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Mohamed Ahmed'in iştirak edeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yenilenen devlet teşkilatının işleyişinin yanı sıra ekonomi ve güvenlik gündemlerinin de konferansın odak konularından olacağı kaydedildi.

Konferansın son gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve büyükelçilerin Konya'ya ziyaret gerçekleştireceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Büyükelçiler Konferansı, bölgemizde ve ötesinde barış, refah ve istikrarı hakim kılmayı hedefleyen 'Girişimci ve İnsani' dış politikamızın büyükelçilerimiz tarafından en etkin şekilde uygulanması ve etkin eş güdüm sağlanması bakımından önem taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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Büyükelçiler Konferansı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı

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