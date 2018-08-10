Dışişleri Bakanlığı, bu yıl onuncusu yapılacak Büyükelçiler Konferansı'nın temasının "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Girişimci ve İnsani Dış Politika" olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli tüm büyükelçilerin katılımıyla 2008 yılından bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın onuncusunun bu yıl 12-17 Ağustos'ta Ankara ve Konya'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "10. Büyükelçiler Konferansı'nın teması 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Girişimci ve İnsani Dış Politika' olarak belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Konferansta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarının alınacağı, dış politikayı ilgilendiren gelişmeler ve yönelimlerin gözden geçirileceği, güncel sınama ve fırsatların görüşüleceği ve ileriki döneme dair önceliklerin değerlendirileceği aktarılan açıklamada, "Bu çerçevede büyükelçilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın TBMM Başkanımız tarafından kabul edileceklerdir. Sayın kabine üyelerimiz görev alanlarına ilişkin büyükelçilerimize hitapta bulunacaklardır. Konferans kapsamında bu sene, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işleyişi ve çalışma yöntemleri ile devlet teşkilatımızın yapılanmasına dair yenilikler hususlarında da büyükelçilerimize bilgi verilecektir." vurgusu yapıldı.