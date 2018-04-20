Dışişleri Bakanlığından ABD’ye tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’nin Türkiye'de seçimlerin olağanüstü hal (OHAL) dönemi altında gerçekleşecek olmasına yönelik endişe belirtmesinin ''kabul edilemez'' olduğunu bildirdi.
Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in Türkiye’de erken seçimlerin OHAL döneminde gerçekleşecek olmasından endişe duyulduğu yönündeki ifadelerine ilişkin soruya yanıt verdi.
Türkiye’de yapılan tüm seçimlerin demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğunun uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edildiğine vurgu yapan Aksoy, "Olağanüstü hal koşullarında 2017 yılında gerçekleştirilen anayasa referandumu bunun son ispatıdır. Bu gerçeği göz ardı ederek, olağanüstü hal uygulamasının seçimleri demokratik standartların gerisine düşüreceğini iddia etmek art niyetli bir yaklaşımdır." dedi.
OHAL'in sadece Türkiye'nin birliğine, devletin bekasına kasteden teröristlerin faaliyetlerini hedef aldığını belirten Sözcü Aksoy, "Ülkemizde teröristlerden başka hiç kimsenin temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması söz konusu değildir. Ayrıca birçok ülkede olağanüstü hal uygulaması sırasında seçim düzenlendiğini de hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.
Bu duruma son örneklerden birinin 2017 yılında Fransa’da yapılan seçimler olduğuna dikkati çeken Hami Aksoy, şunları kaydetti:
"Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü benimsediğini iddia eden bazı devletlerin, ülkemiz söz konusu olduğunda bu tür peşin hükümlü yorumları, Türkiye’ye yönelik çifte standartlı anlayışın bir diğer örneğidir. Dahası henüz gerçekleşmemiş seçimler hakkında önceden açıklama yapmak millet iradesine müdahale anlamına gelmektedir ve kabul edilemez."
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