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Dışişleri Bakanlığından AB’ye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 01:01 | Son Güncelleme

Bakanlık Sözcüsü Aksoy: - “(AB Komisyonu Başkanı Juncker'in açıklamaları) Ciddiyetten uzak ve hukuki temelden yoksun bu açıklamaları reddediyoruz”

ANKARA (AA) – Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in ‘Birlik dayanışması’ kisvesi altında, bilirkişi edasıyla hüküm verme alışkanlığını sürdürdüğünü belirterek, “Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin Rum-Yunan tezlerine dayalı bu açıklamalarla, AB yetkilileri inanılırlıklarını ve güvenilirliklerini her geçen gün daha fazla kaybetmektedir. Ciddiyetten uzak ve hukuki temelden yoksun bu açıklamaları reddediyoruz.” dedi.

Aksoy, Juncker’in Yunanistan Parlamentosu’ndaki konuşmasında Türkiye’ye yönelik sözleri hakkındaki soruya yanıt verdi.

Sözcü Aksoy, AB Komisyon Başkanı Juncker’in Yunanistan Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’yi ilgilendiren konularda ‘Birlik dayanışması’ kisvesi altında, bilirkişi edasıyla hüküm verme alışkanlığını sürdürdüğünü gördüklerini belirterek, "Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin Rum-Yunan tezlerine dayalı bu açıklamalarla, AB yetkilileri inanılırlıklarını ve güvenilirliklerini her geçen gün daha fazla kaybetmektedir. Ciddiyetten uzak ve hukuki temelden yoksun bu açıklamaları reddediyoruz." dedi.

Geçen ay Edirne'de askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanan iki Yunan askerine ilişkin Juncker’in "Mutlaka serbest bırakılmalılar" şeklindeki beyanını hayretle karşıladıklarını belirten Hami Aksoy, "Türk yasalarını ihlal eden Yunan askerlerinin bağımsız yargı önünde herhangi bir ayrıcalığı bulunmamaktadır. Canı istediğinde hukuk devleti hatırlatması yapan, çıkarına geldiğinde ise devam eden yargı sürecine müdahale anlamı taşıyan açıklamalardan çekinmeyen bu iki yüzlü anlayışı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

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AB Yunanistan AB Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

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