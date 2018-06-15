Dışişleri Bakanlığından AGİT'in seçim raporuna ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Seçim Gözlem Misyonunun ara raporuna ilişkin, seçim gözlemlerinde misyonların objektif ve tarafsız biçimde hareket etmelerinin evrensel temel ilke olduğunu belirterek, "Dolayısıyla ülkemizdeki tüm gözlemcilerin buna uygun davranmaları beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, AGİT Seçim Gözlem Misyonunun Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi bağlamında hazırladığı ara rapor hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi.

Türkiye'nin söz konusu seçimlerin şeffaf, adil ve uluslararası standartlara uygun biçimde tamamlanması sürecinde uluslararası kuruluşlarla da iş birliği yaptığına dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede AGİT, Şangay İşbirliği Örgütü, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Türk Konseyi gibi kuruluşlara gözlemci tahsis etmeleri yönünde davette bulunulmuştur. Ayrıca diğer parlamenter oluşumların da çağrımıza uyarak seçimlerde gözlemci görevlendirmesi beklenmektedir."