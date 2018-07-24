Dışişleri Bakanlığından Çad'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Çad’da yaşanan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan, Çad'daki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Çad’ın Nijer sınırına yakın Dabua şehrinin yakınlarında meydana gelen ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını kınıyoruz. Derin üzüntü ve infial yaratan bu saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Çad hükümeti ile Çad halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Orta Afrika ülkesi Çad'ın doğusunda önceki gün Boko Haram örgütünün düzenlediği saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmişti.

