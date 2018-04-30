HABER

Dışişleri Bakanlığından "Euronews" haberine yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 19:44 | Son Güncelleme

Bakanlık Sözcüsü Aksoy, "Euronews" haber sitesinde, Suriye konulu zirveye ilişkin yayımlanan haberde, Bakan Çavuşoğlu’na atfedilen ifadelerin doğru olmadığını bildirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Euronews" isimli haber sitesinde yer alan, geçen hafta sonu Moskova’da düzenlenen Suriye konulu zirveye ilişkin haberde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na atfedilen ifadelerin doğru olmadığını belirtti.

Aksoy, "Euronews" internet sitesinde, Moskova’da düzenlenen Suriye konulu Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı hakkında yer alan bir habere ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

Moskova’da 28 Nisan’da Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının katılımıyla Suriye konulu üçlü zirve yapıldığını anımsatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Suriye konulu Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı hakkında Euronews haber sitesinde Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran dışişleri bakanlarının Duma’da meydana gelen kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen harekatı kınadıklarını ve Sayın Bakanımızın “dış müdahalenin Suriye’deki siyasi süreci sekteye uğratabileceği” ifadesini kullandığını iddia eden haber doğru değildir, manipülasyon teşebbüsünden ibarettir. Sayın Bakanımızın iddia edilen şekilde bir beyanı olmamıştır."

Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama: Geri döneceklerKılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama: Geri dönecekler
Erbakan ödülü verilecek isimden şoke eden yanıtErbakan ödülü verilecek isimden şoke eden yanıt
CHP'nin adayı için o güne işaret edildiCHP'nin adayı için o güne işaret edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boydak kardeşler hakkında toplamda 105 yıl hapis istemi!

Boydak kardeşler hakkında toplamda 105 yıl hapis istemi!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

İniş yapan THY pilotundan kuleye: Kuşa çarptık!

İniş yapan THY pilotundan kuleye: Kuşa çarptık!

Fatih'in yeni belediye başkanı belli oldu

Fatih'in yeni belediye başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.